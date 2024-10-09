Россияне будут платить за электричество по-новому

ФАС рассчитала тарифы на электроэнергию для населения на 2025 год. Ведомство определило минимальные и максимальные значения для разных регионов России. Газета.Ru

В Москве плата за свет вырастет с нынешних 6,99 руб. до 7,87 руб. за кВт·ч. В Санкт-Петербурге тариф поднимется с 6,19 до 6,97 руб. Самые низкие тарифы установлены для ЛНР, ДНР и Иркутской области — менее 2 руб. за кВт·ч. Наиболее высокая стоимость электроэнергии ожидается на Чукотке — до 11,36 руб. за кВт·ч. На основе разработанных предельных уровней цен региональные тарифные органы установят конкретные значения тарифов, прокомментировали в пресс-службе ФАС. При этом в 73 регионах действуют дифференцированные тарифы по объемам потребления электроэнергии, и у каждого диапазона - свой тариф. Тарифы для первого диапазона потребления (минимального) как раз и будут ограничены минимальными и максимальными уровнями, которые определила ФАС. Российская газета

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