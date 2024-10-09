В России изменилась доходность юаневых вкладов

Крупные российские банки стали предлагать все большую доходность по вкладам в китайской валюте. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на ряд кредитных организаций.

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Оказалось, что ставки по юаневым депозитам порой доходят до десяти процентов. В 2023 году речь шла о двух-трех процентах. Сегодня же больше десяти банков готовы предложить россиянам вклады под шесть процентов. Максимальные доходности в розничном сегменте по вкладам на 3-12 месяцев в топ-50 банков в III квартале увеличились с 4,6-5 до 6-6,5 процента. По долларам и евро ситуация совсем иная. Банки предлагают по ним доходность до одного процента годовых.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова назвала рост ставок по вкладам в китайской валюте неклассической ситуацией. Она объясняется спросом на юани. В них выдается все больше займов. Как следствие, банкам приходится отыскивать средства для увеличения портфеля юаневых кредитов.

Во второй половине марта максимальная ставка по вкладам в юанях в крупных российских банках дошла до пяти процентов годовых.

А в начале сентября регулятор призвал банки сдерживать рост выдач валютных ссуд, дабы избежать дефицита юаней.