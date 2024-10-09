Россиянам предрекли двукратное подорожание мандаринов

Зимой 2024 года мандарины в России подорожают двукратно. Такое развитие событий предрекла глава Ягодного союза Ирина Козий, ее цитирует НСН.

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Стоимость популярных перед Новым годом фруктов будет расти из-за ряда проблем, в числе которых — сложности с логистикой и с проведением трансграничных платежей. Обычно снижение цен на мандарины между октябрем и декабрем составляет порядка 20 процентов, однако уже в конце года стоит ожидать стоимость вдвое выше в сравнении с декабрем 2021-го.

«Сейчас рубль падает. Проблемы с логистикой присутствуют на протяжении почти трех лет. Дополнительно сейчас очень сильно усложняются международные платежи. Соответственно, в этом году, скорее всего, речь не идет о традиционном сезонном удешевлении продукции», — пояснила Козий.

Ряд аналитиков предупредил, что уже этой зимой россияне могут остаться без марокканских мандаринов. К числу основных причин снижения поставок относят санкции и напряженную политическую ситуацию в этой африканской стране. Заменить фрукты планируют за счет аналогов из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Турции и Египта.

При этом по итогам мая 2024 года суммарные объемы ввоза самых популярных цитрусовых из Турции в Россию сократились вдвое год к году, до 5,6 тысячи тонн. В годовом выражении сильнее всего (в 14 раз) сократились поставки апельсинов, до 77 тонн. Объемы экспорта мандаринов из средиземноморской страны за этот период времени просели в 6,5 раз и сократились до 411 тонн. Закупки лимонов упали втрое, до 2,2 тысячи тонн.