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Стала известна сумма, которую в России считают порогом бедности

Российские граждане заявили, что для них порог бедности – сумма заработка в 43 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob.

Стала известна сумма, которую в России считают порогом бедности
© ТАСС

Также опрос показал, что россияне считают богатыми тех, кто каждый месяц получает свыше 860 тысяч рублей. Кроме того, социологи выяснили, что для счастья граждан устроила бы сумма заработка в 250 тысяч рублей в месяц.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что в минувшем году уровень бедности в России обновил исторический минимум — за чертой бедности проживали 13,5 млн человек или 9,3% населения.

Ранее «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России сообщили, что на увеличение реальных доходов граждан РФ влияет ценовая стабильность. В ЦБ уточнили, что регулятор проводит такую денежно-кредитную политику, чтобы снизить инфляцию до устойчиво низких значений. Центробанк считает, что годовая инфляция по итогам 2024 года превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5–7,0%.