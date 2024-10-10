Уплатить налоги при получении уведомлений предлагает Почта России

Клиенты Почты России имеют возможность уплатить земельные, транспортные и имущественные налоги сразу при получении уведомлений. Жители Хабаровского края оплачивают в почтовых отделениях около 23 тыс. налоговых платежей.

Прием платежей на почте особенно востребован в небольших населенных пунктах и среди пожилых людей, которые не используют цифровые банковские услуги. Для оплаты налогов в почтовом отделении плательщик предоставляет налоговое уведомление с информацией о платеже. Почтальон также может принять оплату с помощью мобильного почтово-кассового терминала, а в подтверждении оплаты предоставит кассовый чек.

Сегодня большинство писем от государственных органов можно получить через сервис электронных заказных писем в личном кабинете «Госуслуг». Налоговые уведомления доставляются Почтой России заказными письмами для тех, кто выбрал получение почтой. Почтальон приносит такие письма домой, а если получателя нет, то оставляет извещение в почтовом ящике о необходимости забрать письмо в почтовом отделении.