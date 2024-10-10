Комитет Госдумы поддержал увеличение довольствия для расчета военных пенсий

С января 2025 года хотят увеличить размер денежного довольствия для исчисления военной пенсии. Такой законопроект Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 10 октября рекомендовал принять в первом чтении.

По словам замглавы Минфина Алексея Липаева, законопроект входит в бюджетный пакет. Предлагается установить, что размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, с 1 января 2025 года составляет 89,83 процента.

Сейчас этот показатель — 89,32. Увеличение показателя приведет к увеличению военных пенсий.

В 2025 году военные пенсии вырастут на 4,5 процента, страховые — на 7,3 процента, и социальные — на 14,8 процента. Это следует из проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы.