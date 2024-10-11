В еще одном регионе РФ введут туристический налог

Туристический налог для гостей Камчатского края введут на полуострове с января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Налог будет присутствовать во всех районах региона. Сразу скажу, что закон на жителей Камчатки распространятся не будет - только на приезжающих гостей и туристов. На примере проживания в гостинице: человеку достаточно показать паспорт с пропиской в Камчатском крае, чтобы освободить его от воздействия туристического налога. Для гостей региона налог будет составлять 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в день", - приводятся в сообщении слова зампреда краевого правительства Юлии Морозовой.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Так, туристический налог будет считаться местным, муниципалитеты вправе самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Как сообщили ТАСС в краевом Минтуризма, средства, полученные от действия налога, останутся в бюджете муниципального образования и будут направлены на развитие инфраструктуры туризма.