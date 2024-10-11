Стали известны профессии, в которых не требуется опыт при трудоустройстве в РФ

Автомеханики, менеджеры маркетплейсов и финансовые консультанты могут трудоустроится в России без учета опыта работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Соискатели на позиции без опыта могут рассчитывать в среднем на 56 471 рубль в месяц за полный рабочий день. Самыми популярными профессиями у работодателей, которые не требуют опыта от кандидатов, стали профессия автомеханика (+247% с зарплатой более 85 тыс. рублей), менеджер по работе с маркетплейсами (+220% - 43,8 тыс. рублей) и финансового консультанта (+209% - 47,4 тыс. рублей)", - следует из результатов исследований.

На вакансиях с требованием опыта работы от года средняя зарплата выше, чем без опыта, и составила 78 859 рублей в месяц при полной занятости. При этом большим спросом у работодателей стали пользоваться фасадчики (средняя предлагаемая зарплата в месяц при полном рабочем дне - 146,5 тыс. рублей) с опытом работы от года (вакансий за год стало больше в 4,9 раза), арматурщиков (в 3,7 раза больше, зарплата более 101 тыс. рублей) и изолировщиков (в 3,6 раза больше с зарплатой более 109 тыс. рублей).

На вакансиях, которые требуют от сотрудников более трех лет опыта работы, уровень заработной платы, при полном рабочем дне, в месяц превышает 88 тыс. рублей. В этом сегменте наибольший прирост вакансий зафиксирован для профессий геодезиста (+80% с зарплатой более 119 тыс. рублей), стоматолога (+65% с уровнем зарплаты 247,6 тыс. рублей) и технолога (+34%, величина предлагаемой зарплаты при полном рабочем дне превышает 99 тыс. рублей).

Данные приводятся за третий квартал 2024 года.