Финансист предложил нестандартный способ ограничить кредитование

Регуляторам следует тщательно продумать критерии «идеального заемщика» и обязать банки руководствоваться ими при выдаче кредитов, заявил доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Денис Жильцов. Его слова приводит «Прайм».

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«Есть отдельные категории граждан, которым потребительские кредиты выдавать необходимо крайне осторожно, например, студенчество или неработающие пенсионеры, злостные неплательщики налогов и штрафов, услуг ЖКХ», — подчеркнул финансист.

На фоне высокой закредитованности населения в Госдуме призвали ограничить возможность граждан РФ брать потребительские кредиты: максимум два займа на человека. Экономисты не оценили это предложение, заявив, что такая инициатива загонит россиян в пропасть.