Минимальный размер пенсии вырастет в Москве

Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве увеличится до 25 850 рублей в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства.

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На доплату могут претендовать порядка 2 миллионов московских пенсионеров. Также отмечается, что со следующего года на 5,5 процента проиндексируют размеры пособий и выплат горожанам старшего поколения, семьям с детьми и людям с инвалидностью.

«На денежные выплаты семьям с детьми в проекте бюджета предусмотрено 92,8 миллиарда рублей, старшему поколению — 202,4 миллиарда рублей, из них на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам — 177,7 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Правительство РФ проиндексирует пенсии на уровень инфляции с января 2025 года. Он рассказал о планах правительства на слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.