Брокерам одобрили сделки второго этапа обмена активов россиян с Западом

Несколько крупных брокеров получили 11 октября от «Инвестиционной палаты», организатора обмена заблокированными активами, архивы со сделками, по которым было получено одобрение. Об этом пишет РБК.

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Отмечается, что данная информация была подтверждена в пресс-службах «Цифра Брокера», БКС и «Риком-Траста».

В пресс-службе «Финама» отметили, что второй раунд выкупа состоялся и средства уже начали поступать на счета клиентов.

До этого сообщалось, что российские инвесторы зарегистрировали свыше 1 миллиона заявок по процедуре разморозки финансовых активов. Такие цифры назвал заместитель председателя Центробанка РФ Филипп Габуния. Согласно информации Габунии, процедура сбора заявок по разблокировке активов среди российских спонсоров подошла к концу. Также отмечалось, что российские инвесторы предъявили к выкупу заблокированные бумаги на общую сумму 35,3 миллиарда рублей.