ФНС разъяснила, как рассчитала налог на доходы по вкладам

Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила, как рассчитывается НДФЛ процентных доходов по депозитам в налоговых уведомлениях.

"Сумма налога рассчитывается налоговыми органами автоматически на основе информации от банков и Агентства по страхованию вкладов. Но это касается не всех граждан с процентными доходами. НДФЛ облагается общая годовая сумма процентного дохода за минусом необлагаемой суммы", - говорится в сообщении официального Telegram-канала ФНС России.

Единая формула, чтобы подсчитать налог по вкладам представляет собой "1 млн рублей * максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ на 1-е число каждого месяца в календарном году", отметил канал.

Например, в 2023 году гражданин по одному вкладу и одному накопительному счету получил доход 200 тыс. рублей. Под НДФЛ попадает сумма 50 тыс. рублей, налог по ставке 13% составит 6500 рублей. Если доход по вкладам не превысил 150 тыс. рублей, то налога не возникает.

В текущем году граждане впервые получили в налоговом уведомлении расчет НДФЛ с доходов, полученных в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках.--