Названы две категории товаров, которые сильно подорожают в ближайшие два месяца

В России наблюдается переизбыток красной икры, из-за сохранившихся запасов с прошлого года, об этом заявили в Рыбном союзе. Возможно ли на этом фоне снижение цены на продукцию и от чего она зависит, разбиралась «Вечерняя Москва».

По словам директора центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, цена икры не зависит от количества улова и спроса на товар.

— В этом случае нет прямой корреляции: чем больше товара, тем ниже цена. Наоборот, если растет производство — увеличиваются издержки за счет логистики перевозок товаров, добычи икры и повышения заработной платы сотрудников. Поэтому производитель повышает цену, — рассказал эксперт.

Однако он отметил, что в цене растет только качественная дальневосточная икра.

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— Икра, которую производят из лосося в Подмосковье, находится в пределах своего годового тренда, и растет в соответствии с инфляцией. А вот дальневосточная икра премиум и люкс класса, которую потребляет в основном высокодоходное население, серьезно растет в цене, — объяснил Остапкович.

Причем к Новому году ситуация на рынке не изменится и икра продолжит дорожать, уверен специалист.

— Икра хорошего качества, конечно, поднимется в цене к Новому году и достаточно прилично, примерно на 20–30 процентов. Икра среднего класса и икра нижней категории будет расти в цене в пределах инфляции — не больше чем на 8–10 процентов, — предупредил эксперт.

Не только икра

Изменения в цене коснутся не только икры — в цене вырастет и шоколад в связи с изменением условий поставок какао, сообщил Остапкович:

— Сегодня наблюдаются огромные проблемы с какао-бобами в Африке, их биржевая цена поднялась в 2–3 раза. По этой причине в ближайшие два месяца прогнозируется повышение цены на шоколад премиум-класса на 30 процентов. При производстве бюджетного шоколада вместо какао будут использоваться другие ингредиенты, которые снизят качество продукта, но сохранят прежнюю стоимость.

Он уточнил, что вырастут цены на шоколад не только в России, но и во всем мире.