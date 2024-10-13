Названы самые высокооплачиваемые профессии на «удаленке»

Одной из самых высокооплачиваемых позиций на удаленке стала вакансия инженера по расчету строительных конструкций с зарплатой до 400 тысяч рублей в месяц. В подборку также входят финансовый директор, SMM-специалист, сотрудник тендерного отдела и интернет-маркетолог.

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«В Москве ищут инженера по расчету строительных конструкций, предлагая зарплату до 400 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен обладать опытом работы более 3 лет и владеть программами Лира-софт и Лира-САПР. В обязанности входит выполнение расчетов строительных конструкций», -- рассказали специалисты «Авито Работы».

Одной из наиболлее высокооплачиваемых вакансий на удаленке является позиция финансового директора с зарплатой до 350 000 рублей в месяц. Работодатель ищет специалиста с опытом более 5 лет в области финансов и экономики. В список задач входят управление клиентскими проектами, постановка управленческого учёта и бюджетирование. Компания предлагает возможности корпоративного обучения и другие бонусы.

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Зарплату до 250 000 рублей в месяц предлагают SMM-специалисту в Санкт-Петербурге. Опыт работы более года будет преимуществом. Кандидат займётся анализом целевой аудитории, созданием контент-плана и публикаций, а также продвижением бренда в социальных сетях. Компания готова предложить возможности для обучения и профессионального развития.

В Ростове-на-Дону открыта вакансия сотрудника тендерного отдела с зарплатой до 250 000 рублей. Специалист будет представлять компанию в тендерах, взаимодействовать с поставщиками и подрядчиками, а также контролировать сроки подачи заявок и заключения договоров. Работодатель обещает перспективы карьерного роста.

Интернет-маркетолога с заработной платой до 150 000 рублей в месяц ищут в Москве. Вакансия на удаленке открыта для кандидатов без опыта, которые будут работать с рекламными кампаниями и маркетинговыми инструментами. Работодатель предлагает обучение и оплату мобильной связи.

Хедхантеры подчеркнули, что удалённая работа может быть не только комфортной, но и высокооплачиваемой. Ранее названы города России, где больше всего выросли зарплатные предложения. Средняя зарплата для соискателей достигла 66 047 рублей в месяц.