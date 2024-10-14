Холодная зима выйдет дороже

Продажи обогревателей этой осенью снизились, зато выросло количество купленных кондиционеров, одеял и уличных обогревательных систем для дачных беседок. При этом цены в данных категориях за год увеличились на 8-15 процентов, указано в исследовании «Чек Индекса». «Парламентская газета» выяснила, почему изменились приоритеты у покупателей и сколько стоит подготовить жилище к зиме.

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Погода сместила акценты

Спрос на комнатные обогреватели в августе-сентябре снизился на 7 процентов по сравнению с прошлым годом, при этом цена радиаторов выросла на 8 процентов и в среднем составила 3010 рублей. Аналитики «Чек Индекса», собирающего данные с миллиона онлайн-касс, связывают это с теплым началом осени и «быстрой технологизацией индустрии климатической техники». Рост продаж многофункциональной техники, подходящей под решение смежных задач, помимо обогрева помещения, доказывает последнее утверждение.

По данным исследования, сплит-систем с обогревом и охлаждением продали за предыдущие два месяца на 11 процентов больше, чем в прошлом году. Их стоимость за год увеличилась в среднем на 15 процентов, до 28 230 рублей.

Одеял как самый бюджетный вариант обогрева купили в этом году на 7 процентов больше. Их средняя цена тоже выросла, на 10 процентов, и составила 1350 рублей.

Самый же большой прирост продаж показали уличные обогреватели для дачных беседок и террас, что тоже явилось следствием теплого и сухого начала осени. Число таких покупок за год выросло на 17 процентов. Цена поднялась на 14 процентов и в среднем составила 16 140 рублей.

«Во всех сегментах ощущается влияние ценового фактора, связанного с инфляцией и импортной составляющей», — сделали вывод аналитики.

Подогреть атмосферу

Популярный маркетплейс выдает более 46 тысяч предложений по запросу «Обогреватель». Здесь можно найти небольшой спиральный тепловентилятор за 1300 рублей, напольный конвектор — за 2300 рублей, инфракрасный обогреватель — за 1200 рублей и масляный — за 3000 рублей. Сплит-систем на платформе представлено больше 25 тысяч: от 3000 рублей за самую простенькую до 1,3 миллиона за кондиционер с автоматической очисткой фильтров и пятью режимами обработки воздуха.

В категории «уличные обогреватели» онлайн-платформа показывает полторы тысячи товаров: газовые, электрические и дизельные инфракрасные напольные пирамиды, «тумбочки» и «грибки», а также потолочные и плинтусные излучатели тепла. Самый популярный — за 28 тысяч рублей в форме зонтика. Производитель предлагает его для беседок и террас и обещает обогрев как минимум трех метров в радиусе от установки.

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин подтвердил, что у владельцев загородных участков уличные обогреватели пользуются все большей популярностью.

«Уличные обогреватели создают более комфортные условия для отдыха на природе, позволяя людям проводить время на открытом воздухе даже в прохладные дни. Кроме того, многие дачники используют беседки для совместных встреч, барбекю и других мероприятий. Обогреватели делают эти мероприятия более приятными и продолжительными», — рассказал «Парламентской газете» Чаплин.

Депутат считает современные обогреватели, особенно электрические, энергоэффективными и безопасными. Вместе с тем рост популярности таких устройств заставляет задуматься о дополнительных мерах предосторожности.

«Важно размещать обогреватели на безопасном расстоянии от горючих материалов. Следует использовать устройства, сертифицированные для уличного использования», — рекомендовал Чаплин.

Как и с любым оборудованием, важно соблюдать правила безопасности, чтобы избежать неприятных ситуаций, отметил депутат. Прежде всего, по его мнению, не следует оставлять работающий обогреватель без присмотра, чтобы избежать перегрева, который может привести к поломке или даже возгоранию. Если обогреватель электрический, важно следить за состоянием электропроводки и использовать устройства с защитой от влаги, посоветовал он.