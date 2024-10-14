Эксперты рассказали, как эффективно хранить деньги

Есть несколько способов эффективно хранить деньги на форс-мажоры. Об этом заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Как уточнил экономист, для ситуаций, направленных на решение внеплановых точечных бытовых задач, целесообразно часть средств оставлять на накопительном счете. По его словам, в настоящее время есть продукты с ежедневным начислением процентов. Так, можно «дробить» сумму денег на несколько вкладов пропорционально минимальной для открытия соответствующего вклада, отметил эксперт.

При минимальной сумме для открытия вклада в 50 тыс. рублей следует открыть два депозита по 50 тыс. рублей, а не один на 100 тыс. рублей. Так, человек избежит потери процентов, так как сможет закрыть один вклад при необходимости, подчеркнул Балынин.

Ранее доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Горбунова заявила изданию «Аргументы и Факты», что сейчас есть несколько способов удачно вложить российские рубли. Так, по словам эксперта, один из самых простых способов сохранить деньги - открыть банковские вклады под высокий процент. Кроме того, более популярным становится фондовый рынок, добавила специалист.