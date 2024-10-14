Названа самая популярная схема телефонных мошенников

Аналитики ВТБ назвали самой частой уловкой телефонных мошенников звонок от имени банка. Об этом рассказал РБК старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Сообщается, что на звонки от имени сотрудников банков, органов государственной власти, операторов связи в 2024 году пришлось до 80% от общего числа мошенничеств. В это число также входят звонки с предложением заработка в интернете.

Отмечается, что чаще всего - в 67% случаев - звонки производились через мобильную связь, но треть звонков поступила жертвам мошенников в мессенджерах. Злоумышленники пытались получить от жертв СМС-код для подтверждения действий в интернете, установить им на смартфон вредоносную программу или заставить их перейти по фишинговой ссылке.

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