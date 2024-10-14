В Петербурге на 40% выросло число вакансий для выпускников
Число вакансий для выпускников и работников без опыта в Санкт-Петербурге выросло на 40% за год.
Об этом сообщает rosbalt.ru со ссылкой на пресс-службу HeadHunter.
С начала 2024 года в городе разместили более 14 тыс. промышленных вакансий (+49% за год).
По данным экспертов, работодатели готовы платить молодым специалистам без опыта в производственной сфере в среднем 71,5 тыс. рублей. Максимальные предложения доходят до 105 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области рассказали о наиболее высокооплачиваемых вакансиях для подростков.