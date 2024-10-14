В России выросла доля граждан, которая копит «на черный день»

В России зафиксирован рост доли российских граждан, формирующих финансовую подушку безопасности. Она возросла с 42% в 2023 году до 49%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании по управлению активами Anderida Financial Group.

Чаще всего россияне откладывают деньги «на всякий случай, про запас». Доля таких граждан составила 49%. В минувшем году с этой целью копили 42%.

Каждый пятый респондент отметил, что главная цель сбережений — обеспечение себя в старости. По словам аналитиков, на это побуждает желание сохранить прежний уровень жизни, а также то, что россияне перестают рассчитывать на помощь детей. Вместе с тем годом ранее на старость откладывали четверть россиян.

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18% участников исследования сообщили, что делают сбережения на дорогостоящую покупку. Речь идет о приобретении автомобиля, крупной бытовой технике и первоначальном взносе по ипотеке.

«Примерно каждый одиннадцатый (9%) делает сбережения для оплаты образования детей, еще 4% назвали другие причины», — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что в Россию вступил в силу закон о программе долгосрочных сбережений (ПДС). Это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства, который предполагает активное самостоятельное участие в накоплении капитала на пенсию.