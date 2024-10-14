Размер маткапитала изменится в 2025 году

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков анонсировал увеличение со следующего года материнского капитала на первого ребенка. По его словам, сумма повысится на 46 тысяч рублей, на второго ребенка она возрастет на 61 тысячу, передает РИА Новости.

Котяков выступил на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Как отметил он, власти ожидают, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан.

Министр обратил внимание на то, что с 1 февраля 2025 года материнский капитал будет увеличен по уровню фактической инфляции. Сегодня в проекте федерального бюджета заложен рост маткапитала на уровне 7,3%. Так, материнский капитал на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, на второго ребенка - 894 тысячи рублей, если семья не получала поддержку на первом, указал министр.

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