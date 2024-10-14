Налог размером 40 тысяч рублей для взимания с бездетных россиян – это базовая сумма, которая будет варьироваться в зависимости от ситуации и финансового положения каждой семьи. В любом случае, если люди в возрасте 35-40 лет еще не завели детей, то справедливо, чтобы они платили за это, а не "вешали лапшу на уши", заявил НСН директор МФЭИ и экономист Алексей Зубец.

Свое ранее озвученное предложение установить планку налога на уровне 35-40 тысяч рублей Зубец объяснил тем, что "это не для всех", и в конкретных обстоятельствах сумма будет меняться. По его мнению, так или иначе "трансферт" денег от бездетных пар в определенном возрасте к многодетным семьям – это справедливо.

"Если одни воспитывают много детей, а другие не воспитывают их совсем, они на этом экономят. Значит, за это надо платить", - заявил экономист. Реализация такой инициативы поторопит россиян завести ребенка – к примеру, если они копят на это, считает Зубец.

Он назвал откладывание денег на будущее детей глупостью, заявив, что люди, которые так делают, только "вешают лапшу" на уши другим и на самом деле не сбираются рожать.

До этого Зубец заявил, что средняя зарплата в России к данному моменту составляет 85 тысяч рублей, то есть семья из двух человек получает 170 тысяч рублей, а значит отдать из них 40 тысяч рублей в виде налога – это не проблема. Платить налог, по его мнению, должны женщины старше 35 лет и мужчины старше 40 лет. Подробнее об инициативе и реакции на нее со стороны Кремля – в материале "Газеты.Ru".