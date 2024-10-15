Силуанов: пенсии у работающих и неработающих в России вырастут с января

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что с января 2025 года пенсии у работающих и неработающих пожилых граждан России вырастут на 7,3%. Об этом министр заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«С января следующего года все пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы», — отметил Силуанов.

По его словам, индексацию пенсий в России проведут на уровень инфляции за 2024 год.

В Госдуме назвали способ получать высокую пенсию

Ранее на сайте мэра и правительства Москвы была опубликована информация о том, что минимальный размер пенсии с городской доплатой в столице увеличится до 25 850 руб. в 2025 году.

Позже член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила в беседе с RT необходимость увеличения минимального размера пенсии с городской доплатой в Москве.