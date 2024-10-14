ЦБ ужесточит правила выдачи займов в МФО

Банк России планирует ограничить число займов в микрофинансовых организациях (МФО) на одного клиента, а также снизить размер предельной переплаты по таким займам с 130% до 100% от суммы долга. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

"После проведенных консультаций Банк России планирует в приоритетном порядке реализовать предложенные в докладе меры по защите граждан. Это введение нормы "один заем в руки до погашения" и установление периода охлаждения, когда новый заем можно получить не раньше чем через три дня после того, как человек вернул МФО предыдущий долг. Кроме того, регулятор намерен снизить размер предельной переплаты по потребительским займам с 130% до 100% от суммы долга", - указали в ЦБ.

МФО стали реже отклонять заявки граждан на займы

В регуляторе уточнили, что общий пересмотр законодательства и нормативных актов будет проходить в течение трех лет.