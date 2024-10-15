Работающим пенсионерам повысят зарплаты: кого ждет прибавка

Эксперты, опрошенные Life, выяснили, в каких сферах пенсионер может трудоустроиться с наибольшим доходом.

По словам операционного директора сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александра Ветеркова, в стране уже наблюдается рост зарплат. В среднем работодатели в настоящее время готовы платить на 17,8% больше в сравнении с прошлым годом. А около 40% российских фирм отметили, что уже подняли зарплаты сотрудникам в третьем квартале.

Сейчас работодатели заинтересованы в возрастных кадрах из-за нехватки специалистов высокого уровня и кадрового голода в общем, отметил руководитель службы занятости населения Москвы, директор центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов. В частности, по его словам, оператору станков с числовым программным управлением на крупном машиностроительном заводе готовы платить до 215 тыс. рублей в месяц в зависимости от разряда и количества отработанных смен.

По словам основателя Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлии Корчагиной, пенсионеры могут рассмотреть работу в такой сфере, как здравоохранение. Очень востребованы врачи, медсестры и социальные работники с большим опытом. Собеседница прогнозирует рост зарплат в этих профессиях. Также востребованной является профессия учителя, особенно в рамках государственных образовательных учреждений, подчеркнула эксперт. Она также обратила внимание на увеличение зарплат в культурных учреждениях.

«На индексацию могут рассчитывать также библиотекари и музейные работники. Прибавка для них составит порядка 10%. Также возможно найти более высокооплачиваемую работу в частных компаниях в области консалтинга, торговли или услуг», - пишет издание со ссылкой на Корчагину.

Ранее экс-глава Минсельхоза РФ, владелец одного из крупнейших российских агрохолдингов Александр Ткачев заявил, что выпускников аграрных вузов хотят обязать отправлять отрабатывать в село на несколько лет после обучения.