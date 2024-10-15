Стало известно, как будет проиндексировано пособие по безработице

Министерство труда планирует проиндексировать пособие по безработице на 7,3 процента в 2025 году, в результате чего пособие составит 14 742 рубля.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 15 октября, сообщил глава министерства Антон Котяков.

— Размер пособия по безработице будет проиндексирован. Раньше это пособие назначалось ежегодно, без жесткой привязки к индексации. Теперь это предусмотрено нормой закона. Пособие проиндексированное на уровень инфляции 7,3 процента составит 14 742 рубля при максимальном размере, — сказал он.

В то же время, как сообщается, расходы на выплату пособий по безработице были сокращены, так как уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в августе 2024 года составил 2,4 процента в июне и сохранился на этом уровне в июле. Этот показатель соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года, передает «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин в среду, 9 октября, заявил, что в стране уже практически нет безработицы. В ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ российский лидер сообщил, что безработица достигла рекордно низкого уровня.