Эксперт рассказал, стоит ли подключать Сберпэй к приложениям маркетплейсов

Россияне постоянно задумываются о безопасности своих конфиденциальных данных. С недавних пор маркетплейсы ввели новую функцию: подключение банковских карт к своим приложениям.

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Кандидат технических наук, CEO образовательного центра для ИТ специалистов STENET school, архитектор ИТ-решений, лектор Российского общества «Знание» Егор Марюшко рассказал «ФедералПресс» насколько это безопасно.

«Если мы говорим про различные системы оплат от ведущих банков и крупных компаний, то Сберпэй, Тинькоффпэй, Яндекспэй – это все технологии официальных финансовых организаций, фактически своеобразные продолжения банковского приложения и банковского сервиса, когда вы производите те же самые переводы, только в упрощенном виде», – отметил эксперт.

По информации Марюшко, в этом случае у россиян сокращается трудоемкость ввода данных карты, им не нужно помнить длинный номер и секретный код. Поэтому эти инструменты, предоставленные различными финансовыми организациями, имеют высокий уровень безопасности в плане хранения данных и использования при оплате.

Эксперт подчеркивает, что СБП – это централизованная система внутри России для быстрых платежей, она регламентирована государственными стандартами, являясь межбанковской системой, ее провайдер отвечает всем законодательным нормам, и нормам безопасности предъявляемых со стороны государства.

Такая система с 1 октября 2023 года стала обязательной для всех банков РФ. С 28 февраля 2019 она находится в промышленной эксплуатации и активно используется для переводов и оплаты среди населения, так как сильно упростила денежные транзакции, снизив дополнительные комиссии, которые раньше взимали банки и различные иностранные системы выпуска карт, что стало удобнее и дешевле для конечных пользователей.

«Что касается сохранения данных на различных сайтах, площадках. Здесь нужно быть внимательнее, данные банковских карт – это чувствительная информация, если мы сохраняем, то мы должны подумать о том, насколько это будет безопасно», – предупредил эксперт.

Марюшко добавил, что если вопрос с хранением данных в финансовых структурах прозрачен, потому что это их целевая деятельность и они подвергаются государственному регулированию и контролю, то в случае с различными интернет-площадками, которые не специализируются на финансовых транзакциях, а сохранение карт у них может быть как дополнительная опция. В этом случае все сложнее.

«Если это какой-то крупный провайдер, крупный интернет-магазин, крупный marketplace которым вы часто пользуетесь, предлагает сохранить вам карту, то он, гарантирует должный уровень обеспечения безопасности своей репутацией, а вам это сократит время на покупки», – подчеркнул Марюшко.

Однако если же этот сайт небольшой, и вы редко им пользуетесь, то сохранять в нем данные своих карт может быть нецелесообразно. Общий подход в том, что данные банковских карт лучше сохранять только там, где вы действительно получите от этого пользу и это повысит удобство вашего использования этой системой.

Напомним, в 2025 году для всех российских банков может быть создано единое решение для оплаты с помощью лица. Подробности об этом рассказал директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев.