Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы

Сумма желаемого дохода, указываемого россиянами в резюме в ходе поиска новой работы, в среднем на 32% превышает уровень заработной платы на предыдущем месте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Авито Работа».

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Ожидания по зарплате у 18% россиян превышают размер предыдущей оплаты труда на 10–20%, у 13% респондентов – на 21–30%.

16% соискателей выразили желание получать зарплату на 40% больше той, что платили ранее, а еще 4% рассчитывают получать в два раза больше, чем на предыдущем месте. Лишь каждый десятый указывает в резюме ту же сумму, что и на прошлой работе.

В России сообщили о появлении в стране нового среднего класса

Ранее портал «Банки.ру» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру» сообщил, что чуть менее четверти российских граждан (23%) ждут увеличения дохода в IV квартале 2024 года. Доля тех, кто не ожидает роста, составляет 44%.