Минюст предлагает запретить аресты дорогого имущества при небольших долгах

Министерство юстиции России разработало законопроект, защищающий должников от несоразмерного ареста имущества. Проще говоря: при небольших долгах нельзя будет арестовывать дорогие вещи.

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Как сообщил недавно министр юстиции России Константин Чуйченко, сейчас проект находится на стадии межведомственного согласования.

"Пока остается актуальной проблема избыточных действий судебных приставов по ограничению прав на имущество должника, - заявил он. - Недопустимы ситуации, когда при долге в несколько тысяч рублей арестовываются несоизмеримо бОльшие активы. Сейчас на стадии межведомственного согласования находится работа по законопроекту, направленному на соблюдение принципа соотносимости объема требований исполнительного документа с объемом мер принудительного исполнения".

Ранее cообщалось, что проектом, помимо прочего, предлагается предусмотреть, что при долгах менее 30 тысяч рублей арест имущества невозможен. По словам вице-президента Гильдии российских адвокатов, заслуженного юриста России Никиты Филиппова, несоразмерность исполнительских действий размеру требований исполнительных документов - это довольно распространённая проблема. Он напоминает, что пленум Верховного суда ещё в 2015 году сформировал позицию, согласно которой арест имущества должен производиться пропорционально сумме задолженности.

"Однако на практике мы часто наблюдаем "ковровые" аресты всего имущества без какого-либо соотнесения задолженности и стоимости имущества, - говорит Никита Филиппов. - Поэтому предложенная инициатива видится целесообразной. Единственно, мне видится целесообразным исключить из нижнего предела по сумме право судебного пристава на наложение ареста на денежные средства должника, размещённые на счёте в банке, так как на практике мелкие задолженности погашаются именно в результате ареста суммы на счёте должника и последующего обращения на неё взыскания. А вот относительно отказа от ареста остального имущества при сумме долга менее 30 000 рублей считаю инициативу целесообразной".

Руководитель практики правового сопровождения предпринимательства Бюро адвокатов "Де-юре" Константин Ткаченко добавляет, что от несоразмерных арестов имущества в рамках исполнительных производств на практике страдают крупные банки, страховые компании, крупные производственные компании, особенно имеющие в своём составе большое количество филиалов, региональных центров и представительств.

"Бизнес крупных организаций неизбежно связан со значительным количеством судебных споров, результат рассмотрения которых бывает разным, и у компаний возникают часто несущественные судебные задолженности, взысканием которых занимается служба судебных приставов, - говорит он. - Судебный пристав-исполнитель, возбуждая исполнительное производство, по умолчанию накладывает арест на всё имущество компании. Это приводит к тому, что, к примеру, у страховой компании, офисы которой расположены во многих городах, различные территориальные отделы службы судебных приставов многократно накладывают аресты на всё имущество компании, что почти всегда не соотносимо с суммой задолженности".

При этом, продолжает юрист, даже погашение задолженности, подчас, не позволяет решить проблему компании. "На практике компания гасит задолженность, но аресты оперативно не снимаются: то по причине увольнения судебного пристава, то по причине потери материалов исполнительного производства, то по причине ошибок в процессуальных документах, то по причине некорректно работающей системы обмена документами, например между ССП и ГИБДД, и т. д., - говорит Константин Ткаченко. - Поэтому проблема несоразмерности ареста имущества сумме исполнительного производства более чем актуальна на сегодня".

Он напоминает, что и сейчас действует ограничение по минимальной сумме задолженности для наложения ареста на имущество должника. Правда, сумма очень небольшая. Согласно нормам закона "Об исполнительном производстве", арест имущества должника по требованию о взыскании денежных средств не допускается, если сумма взыскания по исполнительному производству не превышает 3 тысяч рублей. Таким образом, по сути проект повышает в десять раз защитную планку, считает юрист.

"По моему мнению, инициатива правильная, но её можно ещё дополнить дифференцированным подходом к субъектам предпринимательской деятельности и установить для физлиц минимальный предел наложения ареста на имущество должника в размере 30 тысяч рублей, более высокий предел - в 100 тысяч рублей для микропредприятий, 300 тысяч рублей - для малых предприятий, 500 тысяч рублей - для средних предприятий, миллион рублей - для крупных предприятий, - говорит Константин Ткаченко. - По моему мнению, такой подход позволил бы соотносить финансовые возможности должника с суммой долга и необходимостью наложения "коврового" ареста имущества".

Также он рассказывает, что на сегодняшний день процедура реализации имущества должника достаточно прозрачна и хорошо урегулирована действующим законодательством.