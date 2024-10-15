Эксперт объяснил, кому не стоит покупать доллары

Россияне, которые собираются формировать свои личные накопления в долгую, должны крепко задуматься прежде чем делать это в долларах.

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Об этом предупредил доктор экономических наук Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, если нынешнее положение доллара продолжит ухудшаться, то валюта обрушится уже в ближайшие годы, а все сбережения людей, которые делали их именно в американской денежной единице, просто на просто «обнулятся».

Как считает эксперт, крах доллара фактически неминуем просто в силу того, что объём массы напечатанных денег и количество компьютерных активов, созданных в долларе, во много раз превышают совокупность всех товаров и услуг в США.

Именно поэтому, как отметил экономист, сейчас наблюдается серьёзный всплеск инфляции не только в Америке, но и по всему миру просто за счёт того, что за долгие десятилетия доллар стал глобальной и универсальной резервной валютой.