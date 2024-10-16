Стали известны самые популярные и высокооплачиваемые профессии для пенсионеров

По количеству доступных для пенсионеров вакансий на российском рынке труда первое место заняла профессия водителя-экспедитора. Также часто среди представителей старшего поколения ищут продавцов и упаковщиков, цитирует RT результаты исследования «Авито работы».

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Водителям-экспедиторам российские компании в среднем готовы платить 109,4 тыс. рублей в месяц. Вакансии упаковщиков для соискателей пенсионного возраста составили 3% от общего числа вакансий, зарплата в среднем – 115,3 тыс. рублей в месяц. Это одна из самых высокооплачиваемых профессий, подчеркивают аналитики.

Вакансии продавцов в общем объеме составляют 1,9%, средняя зарплата – 47,8 тыс. рублей.

Что касается самых высоких зарплат для пенсионеров, то их предлагают складским работникам – стикеровщикам (125 тыс. рублей). На втором месте – профессия риелтора, которая уже давно остается в лидерах по уровню предлагаемых компаниями зарплат. В среднем платить в этой сфере работодатели готовы 124,2 тыс. рублей, но с учетом того, что доходы зависят от процентов со сделок.

Третье место среди самых высокооплачиваемых вакансий, доступных соискателям пенсионного возраста, оказалась профессия упаковщика (115,3 тыс. рублей). Их зарплаты за год выросли вдвое, на фоне развития онлайн-торговли спрос на таких специалистов остается очень высоким.

Напомним, эксперты подчеркивают, что сегодня российских пенсионеров все чаще хотят брать на работу. В том числе это связано с тем, что пенсионеры обладают рядом уникальных компетенций и определенной экспертизой, мотивированы и готовы к работе. Все чаще такие кандидаты предпочитают освоить новую профессию и начать карьеру с нуля.