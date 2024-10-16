Сбербанк предупредил об угрозе кражи персональных данных

За последние четыре года в России произошёл почти шестикратный рост объёмов утечки персональных данных граждан.

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Об этом заявил вице-президент Сбербанка по линии кибербезопасности Сергей Лебедь, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, компания с 2020 года ведёт постоянный мониторинг утечек персональных данных, которые появляются в приватных каналах и публичном поле. К данному моменту банку известно более тысячи источников информации, в которых хранится более трёх миллиардов записей о россиянах, пишет ТАСС.

Их основной состав — это Ф.И.О, дни рождения, номера телефона, e-mail, адреса проживания и IP-адреса. Всеми этими данными могут воспользоваться мошенники, предупредил Лебедь. Такие базы он назвал фундаментом, на котором злоумышленники основывают свою преступную деятельность.

Лебедь также отметил, что в начале этого года россияне в среднем получали по 20 миллионов звонков от мошенников в сутки. Половина из них осуществлялась через мессенджеры. К настоящему моменту это количество удалось снизить всего до шести миллионов в сутки, однако, при этом, вырос объём финансовых потерь россиян от действий аферистов.

В случае, если жулики получают в своё распоряжение персональные данные, они чаще всего пытаются первым делом зайти в аккаунт своей жертвы на «Госуслугах», чтобы оформить кредит на другого человека и вывести все полученные таким образом деньги уже на свои счета, предупредили в Сбербанке.