В РФ выдача потребкредитов снизилась на 27,2% в сентябре

Объем выданных в РФ потребительских кредитов в сентябре 2024 года составил 394,5 млрд рублей, сократившись по сравнению с августом на 27,2% (в августе 2024 года - 542,2 млрд рублей). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Также в сентябре 2024 года по сравнению с августом снизилось количество выданных потребкредитов, которое составило 2,46 млн. За месяц показатель уменьшился на 25,7% (в августе 2024 года - 3,31 млн единиц).

Наибольший объем выданных потребительских кредитов в регионах РФ в сентябре 2024 года отмечен в Москве (34,8 млрд рублей), Московской области (23,7 млрд рублей), Краснодарском крае (14,5 млрд рублей), Санкт-Петербурге (13,9 млрд рублей) и Свердловской области (12,7 млрд рублей).

По данным НБКИ, наибольшая динамика сокращения объемов выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов - лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в сентябре 2024 года по сравнению с августом зафиксирована в Санкт-Петербурге (-35,4%), Республике Саха (Якутия) (-34%), Москве (-32%), Московской области (-31,5%) и Красноярском крае (-31,2%).