Ипотечный эксперт Цыбина назвала способ досрочного погашения жилищного кредита

Руководитель собственного Ипотечного центра Анна Цыбина рассказала, как заёмщик может погасить задолженность по ипотеке. Для этого она посоветовала вносить ежемесячные платежи больше положенного, каждый раз сокращая срок выплат.

Такой вариант называется частичным досрочным погашением ипотеки, объяснила она в беседе с RuNews24.ru.

«Также можно сделать рефинансирование в банке, где ставка по ипотеке ниже, с уменьшением срока ипотеки», — добавила Цыбина.

Кроме того, она посоветовала искать наиболее выгодные ипотечные программы, которые в разных банках различаются, а также добавила, что покупка квартиры — всегда выгодное вложение, так как цены на недвижимость постоянно растут.

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