Названы самые частые жалобы россиян на работу сферы ЖКХ

Наиболее острой проблемой для россиян в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) являются высокие тарифы. Самые частые виды жалоб граждан назвал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

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Володин опубликовал пост в своем Telegram-канале, в комментариях к которому попросил пользователей указать ключевую проблему сферы. В опросе приняли участие более четырех тысяч граждан.

За высокие тарифы ЖКХ и несоответствию качества услуг их цене проголосовали 33 процента комментаторов. Еще 13 процентов пожаловались на изношенные коммуникации, а 6,5 процента — на отсутствие прозрачности. Председатель отметил, что много жалоб поступило от жителей Челябинской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Томской и Новосибирской областей, Приморского и Камчатского края, Республики Коми и Татарстана.