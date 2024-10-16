Инфляционные ожидания россиян возобновили рост

Инфляционные ожидания россиян в октябре возобновили рост после месячной паузы, увеличившись до 13,4 процента по сравнению с сентябрьскими 12,5 процента, следует из краткого отчета «инФОМ», опубликованного Банком России. Lenta.ru

В сентябре этот показатель составил 12,5%, что ниже августовских значений (12,9%) и чуть выше июльских 12,4%. При этом наблюдаемая инфляция в октябре составила 15,3% после 14,4% в сентябре. ТАСС

Опрос проводился с 30 сентября по 10 октября 2024 года. За период с 1 по 7 октября недельная инфляция составляла 0,14%. Годовая инфляция на конец первой недели октября достигала 8,52%, против 8,57% на 30 сентября. Frank Media