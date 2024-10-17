Часть россиян сможет досрочно выйти на пенсию

У многодетных отцов, воспитывающих ребенка в одиночку, должно быть право досрочного выхода на пенсию. С такой инициативой выступил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

«В России более миллиона детей воспитывают одинокие отцы. Справедливо предоставить им право досрочного назначения страховой пенсии», — заявил Слуцкий, говоря о законопроекте.

Его документ имеется в распоряжении URA.RU. Кроме того, глава ЛДПР раскритиковал пропаганду движения чайлдфри западными странами. По его мнению, господдержка должна быть одинаковой и для матерей, и для отцов. Слуцкий считает, что поддержка отцов поможет улучшению демографической ситуации в России.

Инициатива Слуцкого была внесена в ГД в преддверии Дня отца (праздник, предложенный ныне покойным экс-председателем партии Владимиром Жириновским). Он считал, что проведенное с отцами время, способствует укреплению российских семей.

До этого Слуцкий анонсировал проект о передаче родителям пенсионных балов детей. По задумке, закон является дополнительной мерой поддержки пенсионеров. Так, пожилые люди, которым не удалось накопить достаточное количество баллов, смогут воспользоваться баллами детей для более быстрого выхода на пенсию или для увелечения ее размера.