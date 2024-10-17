Копить, нельзя тратить: как научиться откладывать при низком доходе

Финансовый консультант, главный эксперт «Академии личных финансов» Татьяна Волкова заявила, что россияне могут накопить деньги, даже когда их мало. В беседе с «Известиями» она дала полезные рекомендации.

Эксперт назвала создание бюджета ключевым элементом финансового планирования. Она советует записывать бюджет, учитывать зарплату и дополнительные источники дохода. Кроме того, по словам Волковой, стоит отслеживать расходы, включая обязательные платежи и повседневные. Также необходимо идентифицировать лишние траты — найти статьи бюджета, от которых можно отказаться или сократить, добавила она.

По словам собеседницы, важно хранить деньги правильно. В частности, она указала на возможность завести отдельный сберегательный счет в банке и раз в неделю или месяц откладывать подъемную для себя сумму денег. Эксперт рекомендует настроить автоматические переводы на сберегательный счет сразу после получения зарплаты. Это поможет не тратить деньги, предназначенные для накоплений.

Также она советует пользоваться кешбэком, бонусными милями и всеми привилегиями, которые предлагают банки, прибегнуть к «методу 100 рублей», предполагающему откладывание небольшой суммы ежедневно, сократить ненужные расходы и отказаться от вредных привычек, отложить незапланированные доходы.

Ранее зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков на полях форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS заявил, что сбережения россиян в банках могут достичь по итогам 2024 года 56,3 трлн руб., увеличившись на 27%.