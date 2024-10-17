ВТБ сообщил об отказе россиян от покупки недвижимости в пользу депозитов

В связи с ростом ставок по депозитам все больше клиентов ВТБ отказываются от покупки недвижимости в пользу депозитов.

Объем средств на депозитах тех, кто "передумал" покупать жилье, к концу года может достигнуть 420 млрд рублей, заявил журналистам на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

"В условиях стабильного повышения ключевой ставки и одновременного "охлаждения" рынка ипотеки переток средств, который заемщики могли направить на первый взнос по кредиту, но в итоге разместили на вклады, усиливается. Еще в середине года мы ожидали, что он составит 380 млрд рублей, но "заморозки" на кредитном рынке и ставки выше 20% по вкладам, заставляют нас пересмотреть свой прогноз. Сейчас мы оцениваем этот переток уже минимум в 420 млрд рублей", - сказал Брейтенбихер.

Максимальная доходность по вкладу в ВТБ достигает 21%, по накопительному счету - 20%, уточнили в пресс-службе.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.