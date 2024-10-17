Набиуллина оценила перспективы введения единого платежного QR-кода

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала использование одного платёжного QR-кода правильным решением.

«Мы обсудили возможности, развилки, варианты с множеством QR, с двумя QR, на наш взгляд один QR — это абсолютно правильное решение», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, соответствующий законопроект уже готовится и скоро будет отправлен на межведомственное согласование.

Ранее Набиуллина заявила, что дискуссия об универсальном платёжном QR-коде — это не битва с банками за контроль над рынком.