Экономист предостерег от раздачи денег россиянам

Безвозмездные выплаты населению России могут разогнать и без того немаленькую инфляцию еще сильнее. Об этом заявил замдиректора института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин. Его цитирует «Комсомольская правда».

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Рассуждая о возможности повторения Россией опыта Таиланда, власти которого решили выплатить около 14 миллиардов долларов населению (примерно по 300 долларов на гражданина), Ковригин отметил, что насыщение деньгами действительно может ускорить рост экономики. Однако так происходит в том случае, если производство в стране не развивается из-за слабого платежеспособного спроса. В России же ситуация иная. Совокупный спрос высокий, а производственные мощности загружены.

«При таком исторически низком уровне безработицы выплаты привели бы только к ускорению и без того немаленькой инфляции», — убежден Ковригин.

Опрос, проведенный больше год назад, показал, что больше 50 процентов жителей России поддерживают идею безусловного базового дохода. Чаще всего с ней солидаризируются мужчины и граждане в возрасте от 35 до 44 лет. Большинство из тех, кто согласен с перспективой платежей от государства, зарабатывает от 30 до 50 тысяч рублей в месяц.