В РФ выплату остатков маткапитала получили 105 тыс. семей

Около 105 тыс. семей в РФ получили выплату остатков материнского капитала. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное" поддержал идею разрешить выплату неистраченных остатков материнского капитала, начав с суммы в 10 тыс. рублей. Ранее в Соцфонде сообщали, что более 630 тыс. российских семей могут подать заявление, чтобы получить остаток материнского капитала.

"Предусмотрена возможность единовременной выплаты этого остатка менее 10 тыс. рублей. 105 тыс. семей такой возможностью воспользовались", - сказала она на пленарной сессии демографического форума "Родительский совет".

Баталина отметила, что в 2024 году уже 31 тыс. семей заключила социальный контракт.

Звание мать-героиня в России получили уже 100 россиянок. Также с начала 2024 года 51 семья была награждена орденом "Родительская слава", 94 семьи получили медаль "Родительская слава".