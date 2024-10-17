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В России тестируют новый вид оплаты через iPhone без Apple Pay

Национальная система платежных карт, являющаяся оператором карт «Мир» и СБП, начала тестирование технологии оплаты через смартфоны iPhone с использованием технологии Bluetooth на фоне недоступного в России Apple Pay, сообщает РБК. Генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин заявил, что данным решением уже заинтересовались порядка 20 банков в России.

В России тестируют новый вид оплаты через iPhone без Apple Pay
© globallookpress.com

Это действительно прототип решения, который мы разработали. Мы впервые его представили только вчера, про него никто не знал. Решение действительно реализовано на технологии Bluetooth, есть такая технология Bluetooth Low Energy, — пояснил он.

Бесконтактная оплата, по словам Дубынина, обеспечивается в малом радиусе действия относительно терминала оплаты. Также в публикации отмечается, что данный способ расчетов получит название «Волна». Он сможет работать даже без подключения к интернету.

Мы в будущем точно планируем эту технологию после тестирования передавать банкам для того, чтобы они могли у себя в свои мобильные приложения ее встраивать и предлагать гражданам этот способ оплаты, — добавил Дубынин.

Ранее зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов заявил, что мошенники маскируют вывод похищенных средств двумя популярными способами. Это делается переводами через систему бесконтактной оплаты (pay-сервисы), установленную на смартфоне самой жертвой, или переводами между ее счетами.

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