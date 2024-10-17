В России тестируют новый вид оплаты через iPhone без Apple Pay

Национальная система платежных карт, являющаяся оператором карт «Мир» и СБП, начала тестирование технологии оплаты через смартфоны iPhone с использованием технологии Bluetooth на фоне недоступного в России Apple Pay, сообщает РБК. Генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин заявил, что данным решением уже заинтересовались порядка 20 банков в России.

Это действительно прототип решения, который мы разработали. Мы впервые его представили только вчера, про него никто не знал. Решение действительно реализовано на технологии Bluetooth, есть такая технология Bluetooth Low Energy, — пояснил он.

Бесконтактная оплата, по словам Дубынина, обеспечивается в малом радиусе действия относительно терминала оплаты. Также в публикации отмечается, что данный способ расчетов получит название «Волна». Он сможет работать даже без подключения к интернету.

Мы в будущем точно планируем эту технологию после тестирования передавать банкам для того, чтобы они могли у себя в свои мобильные приложения ее встраивать и предлагать гражданам этот способ оплаты, — добавил Дубынин.

Ранее зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов заявил, что мошенники маскируют вывод похищенных средств двумя популярными способами. Это делается переводами через систему бесконтактной оплаты (pay-сервисы), установленную на смартфоне самой жертвой, или переводами между ее счетами.