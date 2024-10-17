В России предложили запустить сервис безналичных расчетов для иностранцев

Сервис BRICS Pay для безналичных расчетов иностранцев может появиться в России уже в этом году. О том, что его предложили запустить, сообщает РБК.

Речь идет об оплате по QR-коду. Он может заработать уже до конца текущего года. С помощью сервиса можно будет расплачиваться картами Visa и MasterCard внутри России и в перспективе картой МИР за ее пределами. Авторизация проводится по номеру телефона, а потом к приложению привязывается банковская карта.