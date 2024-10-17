Расходы россиян на кружки и секции для школьников выросли вдвое за год

Согласно данным, полученным в ходе нового исследования, в текущем году расходы россиян на дополнительное образование школьников увеличились на 52% по сравнению с 2023-м.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Почта Банка.

Россияне стали оплачивать кружки чаще на 5%. При этом средний чек за разовое посещение секций увеличился на 45% и составил 1386 рублей.

В то же время траты на кружки для дошкольников сократились на 17%. Число операций уменьшилось на 12%, а средний чек вырос на 7% — до 2143 рублей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начался новый сезон проекта «Школа юного инвестора», который призван помогать детям повысить финансовую грамотность.