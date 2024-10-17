Силуанов объяснил причину изменения расчета прожиточного минимума

Определение прожиточного минимума с 2026 года исходя из величины общей инфляции за предыдущий год необходимо для более полного отражения картины с ценами.

Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

"Инфляция учитывает цены на продовольственные товары, стоимость коммунальных и других услуг. Поэтому мы считаем, что инфляция - это более широкий и емкий показатель для определения прожиточного минимума. Она, на наш взгляд, более полно отражает существующую картину с ценами", - сказал он.

В пакете документов к законопроекту о бюджете на 2025 год Минфин предложил с 2026 года рассчитывать индексацию прожиточного минимума на основе уровня инфляции за предыдущий год. В настоящее время он индексируется в соответствии с ростом медианного дохода граждан РФ. В 2025 году прожиточный минимум вырастет до 17 733 рублей.