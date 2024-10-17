ЦБ предложил банкам проверять кредиты на мошенничество

Центробанк предложил обязать банки проверять кредитные заявки, в случае обнаружения признаков мошенничества финансовые учреждения должны будут информировать заемщиков о возможных угрозах.

Согласно предложению, если в процессе проверки банки заподозрят, что заявитель оформляет кредит под воздействием злоумышленников, они обязаны предупреждать об этом заемщика, передает РИА «Новости» со ссылкой на регулятора.

В случае если финансовая организация все же выдаст кредит с нарушением антимошеннических норм, она утратит право требовать от заемщика исполнения обязательств. Также банк не сможет начислять проценты и передавать такие кредиты коллекторским агентствам, подчеркнул ЦБ РФ.

В июле 2024 года Центральный банк ввел новые правила возврата средств, которые обязывают банки возвращать деньги со счетов, указанных в специальной базе. Этот закон был введен в целях предотвращения мошенничества при переводах. В первый же день действия нового закона банки заблокировали 30 тыс. счетов.