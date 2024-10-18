Зачем в России обсуждают налог для бездетных и могут ли его принять?

В России снова заговорили о введении налога на бездетность. На этот раз инициативу выдвинул депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев и предложил вспомнить опыт СССР. По словам парламентария, дети — единственное, что после имени «остается от мужика в этой жизни», когда его «вынесут вперед ногами», а прочие прижизненные заслуги никому не будут интересны. Помимо идеи подстегнуть рождаемость, автор идеи предложил на собранные с этого налога средства обновить детские дома. О том, как к инициативе относятся в обществе, кто первым принял подобную норму и как подобные налоги работают за рубежом, — в материале «Ленты.ру».

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Всерьез переживать о том, что в ближайшее время россиянам придется платить новый налог, пока рано. Законодатели и эксперты расходятся во мнениях, так ли он необходим и станет ли подспорьем в борьбе за улучшение демографии. Скорее, наоборот: многие представители власти считают, что таким образом добьются кардинально противоположного эффекта — например, оттолкнут людей в сегмент серой занятости (на всякий случай, чтобы меньше платить налогов).

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, прежде чем озвучивать какие-то инициативы, их надо тщательно обдумать, чтобы не шокировать население. «Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности», — оценил он высказывания Гурулева.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и вовсе попросила коллегу из комитета по обороне не касаться непрофильный для него темы семьи. В беседе с «Лентой.ру» Останина призвала авторов идеи о налогах для бездетных не подменять повестку и не выслуживаться, предлагая несвоевременные инициативы. А заодно предложила направить зарплаты инициаторов такого налога на поддержку молодых семей.

Со своей стороны глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев также усомнился в том, что идея Гурулева окажет какой-то эффект на демографическую ситуацию стране. По его мнению, нужно искать какие-либо другие меры по повышению рождаемости, например, поощрительные, и подходить к этому разумно. «Я считаю, что вряд ли введение налога на бездетность каким-то образом повысит рождаемость в стране. Не вижу никаких доказательств, никаких аргументов в пользу того, что этот налог отразится на уровне рождаемости», — сказал он.

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал идею здравой. В Российском государственном социальном университете (РГСУ) уже проработали критерии для введения «налога на бездетность». По словам проректора Джомарта Алиева, к подоходному налогу стоит установить надбавку в три процента, к налогу на наследство — пять процентов, а на имущество — 0,5 процента. Тем, кто не может завести детей по медицинским показаниям, посоветовали задуматься об усыновлении.

Также свои соображения по налогу высказал и экономист Алексей Зубец. Он предложил вводить налог на бездетность для россиян старше 35 лет. Каждая семья должна будет платить порядка 40 тысяч рублей (эти деньги пойдут на компенсацию госзатрат на программу по подъему демографии) — как утверждает директор Института социально-экономических исследований, именно такая сумма будет для россиян подъемной. «Средняя зарплата сейчас в стране 85 тысяч [рублей]. Семья из двух человек получает 170 тысяч [рублей]. Из них 40 тысяч [рублей] — это не проблема», — заключил он.

40 тысяч рублей предлагают брать с бездетных

Предложение экономиста не понравилось детскому омбудсмену Москвы Ольге Ярославской. По ее словам, идея ввести налог на бездетность на первый взгляд кажется мотивацией к увеличению семьи, а на самом деле представляют собой настоящий «экстремизм против детства». Такие меры — не выход, нужно «менять философию в обществе», а «не бить хлыстом» по тем семьям, которые и так сталкиваются с трудностями, заявила она.

Какого-либо экономического обоснования такой закон не имеет: бездетные налогоплательщики не увеличивают нагрузку на социальную инфраструктуру, не пользуются налоговыми вычетами, например, при тратах на лечение и образование детей, не могут взять семейную ипотеку, которую вынуждено будет софинансировать государство, и так далее. То есть на самом деле в экономическом смысле это максимально выгодная для государства категория граждан Дмитрий Парамонов руководитель практики международного налогообложения и налогообложения частных лиц, адвокат

Несмотря на громкие заявления, новый налог в обозримой перспективе скорее всего не введут. В разговоре с «Лентой.ру» руководитель практики международного налогообложения и налогообложения частных лиц Дмитрий Парамонов указал, что государству и без того придется приложить немало административных усилий, чтобы наладить систему взимания НДФЛ по повышенным ставкам. «Создавать новую точку напряженности во взаимоотношениях с налогоплательщикамине имеет большого практического смысла», — уверен адвокат.

Вопрос о необходимости налога на бездетность поднимается не первый раз

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов верно подметил, что идея вернуться к советской практике регулярно всплывает в обществе. Действительно, инициатива вовсе не новая — особенно активно о возвращении налога для бездетных заговорили в нулевые. Независимый депутат Александр Чуев в 2003 году утверждал, что именно с помощью налога можно преодолеть кризис рождаемости в стране, финансировать мероприятия по поддержке материнства и детства и увеличить размер государственных пособий тем, у кого дети есть. Размер налога составил бы порядка трех-пяти процентов от зарплаты, отмечал Чуев.

Парой лет позже общероссийская организация предпринимателей «Деловая Россия» и ее действующий на тот момент глава Борис Титов (в настоящее время — спецпредставитель президента России Владимира Путина по связям с международными организациями) также назвали налог на бездетность способом справиться с последствиями демографического кризиса. Титов захотел собирать с россиян 22-25 лет, вне зависимости от того, состоят они в браке или нет, по два-три процента от доходов. Идею продвигали также представители РПЦ. Например, протоиерей Димитрий Смирнов: он предлагал вернуть налог не только на бездетность, но и на малодетность.

Практического применения идеи тогда не получили. Но спустя несколько лет дискуссия разгорелась с новой силой. В 2017 году идею налога на бездетность «реанимировал» тогдашний зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко. Он предложил собирать деньги в столице. Советский актер и режиссер, который сам детей не имеет, заявил, что в Москве «достаточно большое количество очень имущих людей», за счет которых можно поддержать многодетных.

В мае 2017 года аналогичная идея пришла и директору Института демографии, миграции и регионального развития Юрию Крупнову. Он предложил президенту Владимиру Путину собирать деньги с семьей, где только один ребенок или детей вовсе нет. Единственным «спасением» от нового налога он допустил доказанную медиками невозможность завести детей.

Три года спустя, в разгар пандемии, обложить бездетных россиян налогом предложил и «Совет матерей». По словам главы организации и автора книг о беременности «Короткометражка длиной в 9 месяцев», «Ешь для двоих! Все о питании для беременных», «Адвокат беременных» Татьяны Буцкой, те, кто сознательно отказывается от решения родить и не любит детей, должны за это платить. Стоимость нелюбви она оценила в 500 рублей в месяц — такая сумма, по мнению депутата, станет справедливой платой за возможность строить карьеру, жить для себя, путешествовать и получать образование. Кроме того, налог необходим для того, чтобы бороться с низкой рождаемостью в стране и миграцией, добавила она.

Более 13 % должна составлять налоговая ставка для бездетных россиян в возрасте от 25 до 50 лет, по мнению депутата Федорова

В прошлом году вернул в инфополе налог на бездетность член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Он предлагал ввести налог на бездетность в декабре 2023 года. Политик сослался на опыт СССР и объяснил, что для стимулирования рождения детей, в том числе через материнский капитал, нужны деньги — собрать их можно за счет этого налога.

Буквально за несколько месяцев до нашумевшей инициативы Гурулева, в июне 2024 года, Федоров снова предложил собирать деньги с бездетных. Он призвал мыслить шире и трактовать этот налог не как какое-то наказание или поборы, а как форму общественных алиментов и всеобщей справедливости. Ведь именно семьи с детьми будут в старости содержать тех, кто не завел ребенка, через бюджет и через государственное строительство. Поэтому налог стоит воспринимать не как штраф, а как перераспределение денег в пользу нуждающихся. К их числу Федоров отнес семьи с детьми, поскольку «их жизненная ситуация хуже», им нужна помощь от тех, у кого детей нет, «неважно, по каким причинам», подчеркнул он.

Налог на бездетность действовал в СССР Налог, который так активно обсуждают депутаты, общественники и экономисты, во время СССР назывался «налогом на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». С 1941 года и до распада Союза бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет отдавали часть своего дохода государству. Изначально при месячном заработке до 150 рублей гражданин облагался налогом в размере пять рублей в месяц, свыше 150 рублей — в размере пяти процентов заработка. С тружеников колхозов и частных фермеров собирали 100 рублей в год. Не забывали и о льготниках. Военнослужащие и их жены, студенты, пенсионеры и граждане, кто по состоянию здоровья не мог иметь детей ( в то числе и их супруги), были освобождены от налога. Послабления затронули вахтовиков, тех, кто трудился в условиях Крайнего Севера на ремесленных промыслах, а также монахов и монахинь. Налог на бездетность исчислялся и удерживался с граждан по месту основной работы и имел различную ставку в зависимости от дохода плательщика — ее неоднократно меняли и корректировали. Те, кто получал более 91 рубля в месяц, платили налог по ставке шесть процентов, кто получал от 70 до 90 рублей — по ставке от четырех до пяти процентов. Те, кто получал меньше 70 рублей, освобождались от уплаты.

Широко мыслить депутат намерен и касательно тех, кто обязан платить налог. По его мнению, сборы будут обязательны и для тех, кто не может завести детей — даже с помощью врачей. Свою точку зрения он объясняет, опять же, сравнивая налог с алиментами. «Налог на бездетность никак не связан с медицинскими проблемами. Представьте себе, что алиментщик вдруг по каким-то причинам больше не может иметь детей. Он прекращает платить алименты? Нет. Так и здесь», — высказался Федоров.

«Это дискриминация в отношении людей, у которых нет детей»

Елена Мизулина, назвала предложение ввести налог на бездетность бездумным и несправедливым. «Потенциально она (инициатива — прим. «Ленты.ру») может нанести больше вреда, чем иметь хоть сколько-нибудь позитивные последствия: ведь клеймить и превращать в людей второго сорта будут всех без разбора». Она также добавила, что современная молодежь взвешенно подходит к созданию семьи и заводит детей после того, как «встанет на ноги», поэтому браки стали регистрировать в более позднем возрасте. Акцент в семейной политике должен быть сделан на поддержку, а не на дискриминацию определенных категорий, заявила бывший депутат Госдумы.

По словам Нины Останиной, необходимость в возвращении налога на бездетность отсутствует. Россиянине не вступают в брак и не заводят детей, так как осознают ответственность этого решения и планируют достичь благополучия, чтобы обеспечить ребенка питанием, жильем и в случае необходимости лечением. Сегодня в России не каждый может сразу после окончания вуза найти работу и получать достойную зарплату, эта мера является преждевременной, добавила она.

В «Союзе отцов» предложение назвали смешным и неэффективным. «Если подсаживать на такие карательные меры, то никакого решения не возникнет», — заметил исполнительный директор объединения Юрий Соленов.

По мнению профессора кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергея Толкачева, налог на бездетность СССР, который часто приводят в пример, вряд ли удачно справлялся с повышением рождаемости. В те времена отсутствие детей было вызвано объективными факторами, и даже в сочетании со значительными мерами соцподдержки налог не возымел результата.

Я считаю, что возвращение налога на бездетность недопустимо. Это дискриминация в отношении людей, у которых нет детей Светлана Бессараб член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

«Сегодня причины низкой рождаемости отчасти лежат в сфере низкой социальной заботы за молодыми семьями со стороны государства — ничтожные размеры ежемесячного пособия на детей, скромный, мягко говоря, уровень бесплатного медицинского обслуживания рожениц и прочее. Как и многие другие сферы социальных услуг, деторождение на уровне нормальных медицинских стандартов превратилось в высокодоходный бизнес, недоступный значительной части населения. И есть значительные сомнения, что за счет введения налога на бездетность правительство сумеет выправить бедственное положение этого сегмента», — пояснил он.

Адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Матюнины и Партнеры» и руководитель Общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве по вопросам нарушений и преступлений в сфере экономической деятельности Олег Матюнин также усомнился в перспективе введения нового налога. По его словам, из предложений законодателей неясно, что для них важнее — повысить рождаемость, получить средства на социальные проекты или, может, им «просто нравится название налога».

«На мой взгляд, этот налог, уместный, возможно, в своей исторической эпохе, сегодня выглядит чужим и входит в противоречие с некоторыми конституционными правами и свободами человека. Введение такого налога может быть расценено как вмешательство в частную жизнь», — отметил эксперт.

На фоне падающих показателей рождаемости власти пытаются замотивировать население рожать больше не только финансовыми пряниками, но и риторическими кнутами, отметила директор АНО Центр содействия патриотическому и духовно-нравственному воспитанию «Семья и Родина» Наталья Локтева. Прежде чем наказывать людей за их якобы пресловутое нежелание плодиться и размножаться, стоит взглянуть на проблему объективно и комплексно — почему россияне не решаются на родительство.

«Четверть молодых пар отрицают возможность родительства не только и не столько из-за желания пожить для себя, но и вполне понятных трудностей, таких как финансовая и экономическая нестабильность, сложности с трудоустройством, боязнь декретных "каникул", в период которых доходы семьи могут упасть до двух и более раз. И в этом контексте нельзя не вспомнить данные, согласно которым конкретно российских женщин от материнства отталкивают психологические факторы, тревожность и страх неустроенности после отпуска по уходу за ребенком», — пояснила она.

«Некоторые думают, что, если перестала работать материальная стимуляция, материальное наказание поможет решить демографическую проблему. Однако заставить людей рожать материальным наказанием вряд ли получиться. Сегодня завуалированно уже существует налог на бездетность, так как родители несовершеннолетних детей могут претендовать на налоговый вычет в размере 1400 рублей на первых двух детей и 3000 рублей на последующих ежемесячно до достижения суммарного годового дохода 350 000 рублей. Конечно, это мизерные цифры, но если уж государство захочет таким образом стимулировать рождаемость, то нет необходимости вводить новые налоги, достаточно увеличить размеры налоговых вычетов или предельной суммы годового дохода», — отметила директор Института экономики и финансов ГУУ, доктор экономических наук Галина Сорокина. По ее мнению, если все же вводить налог на бездетность по примеру СССР, то сумма полученных в бюджет средств едва ли достигнет 100 миллиардов рублей, это примерно пятая часть планируемого к выплате в 2025 году суммы материнского капитала.

Аналоги налога на бездетность есть за рубежом

СССР пионером в вопросах взимания денег с не имеющих детей граждан не стал. Впервые аналоги налога на бездетность упоминаются в Древнем Риме. В рамках Lex Papia et Poppaea (Закон Папия и Поппея) в 9 году нашей эры неженатые и бездетные должны были выплачивать государству определенную часть дохода. Норму приняли для поощрения граждан жениться и заводить детей. Не пощадили даже вдов и старых дев — все как один должны были или обзавестись отпрысками или же пополнить казну. Для этих же целей бездетных лишали права бесплатно получать наследство: государству надо было уплатить стоимость наследства или уступить его совсем.

Подобных принципов придерживались и в Османской империи. В 15 веке приняли закон, обязывающий бездетных и неженатых крестьян платить в казну крупную сумму. Так как жестче всего налоги были в сельской местности, а с горожан денег взимали меньше, это вызвало отток населения в столицу империи. С годами, впрочем, ставку налога снизили, и бездетные крестьяне платили почти такой же налог, как женатые и многодетные.

В 1695 году во время войны с Францией парламент Англии издал Закон о брачных обязанностях. В течение 11 лет население было обязано платить налог на рождение, браки и погребения, и самые высокие налоговые ставки касались бездетных вдовцов и холостяков старше 25 лет. Однако впоследствии налог отменили как неэффективный.

Есть примеры и из современной истории. Итальянские власти во времена Муссолини тоже пытались поднять демографию с помощью налогов на бездетность. Для лиц в возрасте от 25 до 35 лет налог состоял из фиксированной части в 70, а для лиц старше 50 — 100 лир. В 1934 и 1937 годах ставки повышали, но уже в 1943 году после падения режима налог решили вовсе отменить.

Также налогообложение бездетных или безбрачных практиковали в Румынии в годы правления Николае Чаушеску. Семейным и одиноким гражданам старше 25 лет приходилось оплачивать ежемесячные взносы.

Подобная практика сложилась и в Польше — с 1946 года местные жители старше 21 года платили налог в 20 процентов от годового дохода, это более 9 420 злотых (30 процентов, если годовой доход превышал 11 640 злотых), если не вступили в брак и не обзавелись первенцами. В более поздние годы возрастной потолок подняли до 25 лет, а в 1973-м отменили.

К нашему времени сборы немного видоизменились — налога на бездетность во многих странах нет, а вот ставки налогообложения в зависимости от количества детей в семье или их отсутствия все же различаются. Так, в Германии с 1 января 2005 года бездетных граждан-участников национальной системы социального страхования обязали платить дополнительный взнос. От повышенного налога освободили немцев, родившихся до 1 января 1940 года (которым исполнилось 65 на момент вступления закона в силу), граждан младше 23 лет, лиц, получающих пособие по безработице, и тех, кто проходит военные или общественные работы. Изменения объяснили уходом за не имеющими детей в старости. Сейчас гражданам ФРГ в зависимости от семейного положения присваивают один из шести классов: одиноким приходится платить порядка 50 процентов налогов; находящимся в браке, но без детей — около 42 процентов (тем, у кого годовой доход составляет от 60 тысяч евро и выше).

Правильным шагом было бы не вводить новые налоги, стигматизируя бездетных и усложняя им жизнь, а предоставить налоговые льготы родителям, делая их жизнь легче, то есть поощрять, а не наказывать. Что касается идеи направить средства нового налога на модернизацию детских домов, то важно показать, что дело идет к полной их ликвидации, к искоренению сиротства, а не к укреплению его материальной базы Вячеслав Плахотнюк доктор права НИУ ВШЭ, советник РАЕН

Подобная система также действует во Франции. Общий налог для бездетной пары составит 5 472 евро, в то время как семьи с детьми будут платить только 3 824 евро. Эксперты отмечают, что подобные льготы нельзя трактовать как налог, скорее, как финансовую помощь со стороны государства, направленную на снижение бремени семей с детьми на иждивении.

Практика собирать деньги с бездетных, которая действовала в некоторых странах, не показывает должных результатов. Рано или поздно государства, вводившие подобные налоги, отменяли их из-за неэффективности. С другой стороны, в современном обществе приходят к осознанию, что «пряник» эффективнее «кнута». Поэтому ряд государств стимулирует рождаемость, предлагая большим семьям пониженные ставки по платежам или налоговые вычеты. Такого мнения придерживаются и эксперты, а также многие законотворцы, которые призывают не наказывать тех, кто не обзавелся детьми, вместо этого предлагая сосредоточиться на мотивации тех, кто завел детей по собственной воле.