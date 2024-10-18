Какие налоговые вычеты доступны россиянам

Сегодня в стране предусмотрена достаточно большая линейка налоговых вычетов, которая постоянно расширяется, рассказал "РГ" доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Так, напомнил он, с 2025 года добавляется новый стандартный налоговый вычет для граждан, которые выполнили нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Он составит 18 тысяч рублей за год. Его можно применить за тот налоговый период, в котором произошло награждение таким знаком или подтверждение. Также установлено дополнительное условие - прохождение диспансеризации в этом финансовом году.

К числу стандартных налоговых вычетов относятся и вычеты на детей, говорит Балынин. Они с 1 января 2025 года будут увеличены на вторых и последующих детей. Причем сразу в два раза: на второго ребенка - с 1,4 тысячи рублей до 2,8 тысячи рублей, на третьего и каждого последующего ребенка - с 3 тысяч рублей до 6 тысяч рублей. На первого ребенка вычет останется в размере 1,4 тысячи рублей, обратил внимание эксперт. Сейчас на первого ребенка и на второго ребенка он одинаковый.

Кроме того, в следующем году увеличится и сумма дохода, до достижения которого предоставляется вычет на детей: с 350 тысяч рублей до 450 тысяч рублей. "Таким образом, при наличии трех детей за 2025 год можно будет вернуть 15 912 рублей, причем - каждому родителю. То есть, совокупно можно будет получить практически 32 тысячи рублей", - подчеркнул Балынин.

По его словам, с 2025 года документы на получение налогового вычета своему работодателю достаточно предоставить один раз, сейчас это нужно делать ежегодно. То есть, в последующие годы он будет применять налоговый вычет автоматически. Это значительно облегчит организационный процесс предоставления вычета для граждан.

В рамках социальных налоговых вычетов, отмечает эксперт, у гражданина сегодня есть возможность освободить от налогообложения 150 тысяч рублей, до 2024 года - размер этой суммы составлял 120 тысяч рублей. Вычет можно получить, если средства были потрачены на обучение, лечение, в том числе - супруга, детей или родителей налогоплательщика, физкультурно-оздоровительные услуги, которые могут быть оказаны в том числе и детям. Также могут быть учтены расходы на обучение детей, но не более 110 тысяч рублей за год, до 2024 года - было 50 тысяч рублей.

Наконец, граждане могут воспользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные сбережения, тем самым освободив от налогообложения до 400 тысяч рублей за год, подытожил Балынин. Вернуть с этих средств они могут до 52 тысяч рублей. С 1 января 2024 года этот вычет предоставляется по программе долгосрочных сбережений, за внесение средств на индивидуальный инвестиционный счет, доходы по нему. С 1 января 2025 года к ним будут относиться также взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе сделанные в пользу членов семьи и близких родственников.

Эксперт пояснил, что в последние годы было сделано достаточно много для повышения удобства подачи документов на вычет: для граждан сформирована возможность подачи документов на налоговые вычеты через личный кабинет на портале ФНС России.

Это можно сделать, не выходя из дома, заполнив несколько полей и загрузив несколько документов. Более того, ФНС России сегодня применяет проактивное предоставление налогового вычета: информирует граждан о такой возможности и формирует предзаполненное заявление на основании данных, полученных в рамках информационного обмена с налоговыми агентами и органами исполнительной власти. В случае отсутствия данных и самостоятельной подачи заявления срок камеральной проверки сокращен до 1 месяца, часто занимает всего несколько дней.