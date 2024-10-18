В ВТБ предупредили о мошеннических предложениях продуктов с высокой доходностью

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков на полях российского форума «Финополис-2024» рассказал, что мошенники обманывают граждан, предлагая инвестиционные продукты с доходностью 30—50% за полгода.

Россияне верят в это, поскольку видят рекордный рост доходности по вкладам, объяснил он в интервью газете «Известия».

«Люди не задумываясь попадаются на эти уловки, полагаясь на анонимные сообщения в мессенджерах», — отметил Горшков.

По его словам, только за первое полугодие этого года банк выявил несколько миллионов подозрительных операций.

Ранее эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов предупредил, что мошенники могут использовать для кражи средств граждан программы, которые выглядят как официальные приложения банков.