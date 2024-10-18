Утверждены правила выплаты компенсаций мобилизованным и контрактникам в РФ

Кабмин утвердил алгоритм выплаты ежемесячных компенсаций контрактникам и мобилизованным россиянам, которые отправились в зону специальной военной операции (СВО), Правила описали в двух постановлениях, их разместили на портале нормативно-правовых актов.

Первый документ относится к мобилизованным гражданам, второй — к служащим по контракту с российским Министерством обороны. Согласно постановлениям, выплаты назначат военным, которые имели пенсию за выслугу лет. Их размер будет равен 100 процентам такой пенсии, выплачиваемой на день постановления выплаты.

Кроме того, ежемесячная компенсация будет начисляться пропорционально времени участия бойцов в спецоперации, ее не отменят и в случаях, если военнослужащего захватят в плен или признают безвестно отсутствующим.

Для назначения выплат необходимо обратиться с рапортом на имя командира или начальника.

Летом 2024 года ряд российских регионов увеличил размер выплат за решение участвовать в СВО. Кроме того, президент России Владимир Путин увеличил размер федеральной выплаты для новобранцев до 400 тысяч рублей — мера будет действовать до конца года.